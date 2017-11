Langeler reageert: ‘Dit was een persoonlijke aanval’

De Telegraaf pakte woensdag uit met een kritische analyse over Jong Oranje en Art Langeler. De spelers zouden ‘ongezonde’ pizza’s heten, zouden na interlands op vrijdag vaak in het uitgaansleven te vinden zijn en speelden na een nederlaag een FIFA-toernooi op een hotelkamer. De kern van het verhaal was dat de bondscoach de teugels laat vieren, maar daar herkent Langeler zich niet in.

“Kritiek is prima, maar dit was wel een persoonlijke aanval op de staf en werkwijze van ons team, die er behoorlijk naast zat”, aldus Langeler op de website van OnsOranje. “We hebben die journalist uitgenodigd om langs te komen. Ik heb hem al een tijd niet gezien bij Jong Oranje dus lijkt goed elkaar in ieder geval even in de ogen te kijken en te bevragen.”

Langeler voegt eraan toe dat ook anderen het artikel van De Telegraaf beschouwen als ‘sensatiejournalistiek’: “Ach, dit hoort er schijnbaar bij. In de weg naar de toekomst proberen we als staf zoveel mogelijk te doen om maximaal te kunnen presteren. Zo overleggen we uitgebreid met clubs en trainers, zijn we constant in de weer om van alles te delen en willen we graag zo professioneel mogelijk te werk gaan.”

Langeler liet donderdagavond overigens ook al weten zich niet te herkennen in de kritiek: “Dat komt dan uit de hemel vallen, je weet dat er af en toe weleens wat kritiek kan kome. Altijd vervelend als dingen naar buiten komen die niet kloppen. De spelers zeggen ook: ‘Trainer, maak je niet druk, dit slaat helemaal nergens op.” De beloften van het Nederlands elftal spelen vrijdagavond in Doetinchem tegen de leeftijdsgenoten van Andorra.