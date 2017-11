‘Natuurlijk zou ik graag terug willen keren bij Real Madrid’

Álvaro Morata speelde in de jeugd van Atlético Madrid en Getafe alvorens hij in 2008 de overstap maakte naar de academie van Real Madrid. De aanvaller zou uiteindelijk 95 wedstrijden in het eerste elftal spelen en komt tegenwoordig uit voor Chelsea. Toch zal hij Real nooit uit zijn hoofd zetten.

“Natuurlijk zou ik graag terug willen keren bij Real Madrid, maar het is moeilijk”, aldus de 25-jarige Morata in een interview met Cadena Ser. “Het is ook onzin om te stellen dat ik weg wilde. Ik heb de coach alleen verteld dat ik meer wilde spelen. Ik voelde mij belangrijk, maar wilde ook in de knock-outfases van de Champions League in actie komen.”

De 22-voudig international van Spanje voegt er in het interview aan toe hij nog altijd achter zijn keuze staat om naar Chelsea te gaan, al heeft hij wel even moeten wennen. Zo is het weer in Londen vaak mistroostiger dan in Madrid. Wat betreft de trainers heeft Morata weinig verschil gemerkt, zegt hij: “Het verschil tussen Antonio Conte en Zinédine Zidane is niet groot.”

“Conte is erg gepassioneerd, hij is een winnaar. What you see is what you get. Zidane is ook een winnaar en doet het op zijn eigen manier”, besluit Morata, die tot dusverre vijftien officiële wedstrijden voor Chelsea speelde en daarin tot acht doelpunten en drie assists kwam. De eerstvolgende wedstrijd voor the Blues is op 18 november, wanneer zij op bezoek gaan bij nummer zestien West Bromwich Albion.