‘Ik geniet nu meer van het spel, dankzij het vertrek van Neymar’

Neymar besloot Barcelona afgelopen zomer te verruilen voor Paris Saint-Germain en zijn vertrek is een flinke aderlating voor de Catalanen. Toch zijn niet alle spelers rouwig om het vertrek van de Braziliaanse aanvaller. Jordi Alba merkt dat hij aanvallend meer mogelijkheden heeft door het vertrek van Neymar.

“Hij is een geweldige speler, die door bepaalde omstandigheden of gevoelens besloot te vertrekken. Ik heb nu meer ruimte om te bewegen, dus voor mij is het vertrek van Neymar beter geweest. Ik heb daardoor meer vertrouwen gekregen”, zegt Alba in gesprek met Mundo Deportivo. “Met meer ruimte op de linkerflank voel ik me meer op mijn gemak, dat zie je terug op het veld.”

“Ik geniet nu meer van het spel, dankzij het vertrek van Neymar”, vervolgt de verdediger zijn verhaal. Alba is lyrisch over zijn samenwerking met Lionel Messi. “De beste speler ter wereld begrijpen is behoorlijk makkelijk. Zijn linkervoet is behoorlijk goed voor me. Sinds mijn komst, letten we goed op elkaar tijdens de wedstrijd. Het is een voorrecht om met hem samen te mogen spelen.”