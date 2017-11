‘Waarom zouden tieners niet max een bepaald bedrag mogen verdienen?’

Ilkay Gündogan pleit voor een salarisplafond voor jonge voetballers. De middenvelder van Manchester City denkt dat het geen goede ontwikkeling is dat spelers al op relatief jonge leeftijd bakken met geld verdienen, zo vertelt hij in een interview met Sportbuzzer.

“Waarom zouden we niet kunnen zeggen dat een speler, tot zijn twintigste, maar een bepaald bedrag mag verdienen?”, vraagt de 27-jarige Gündogan zich hardop af. “Dat kan sowieso al geen kwaad, maar ik denk dat het het jeugdvoetbal goed zou doen. Soms worden spelers uit de A-jeugd al voor geld opgehaald door grotere clubs, maar zou het voor hen beter zijn om te blijven en om zich nog wat verder te ontwikkelen.”

Gündogan voegt eraan toe dat hij hoopt dat jeugdig talent zijn status niet ontleent aan materiële zaken, zoals het hebben van dure auto’s. Hij ziet liever dat ze meer waarde hechten aan hoe ze presteren op het veld: “Ik zou wensen dat het anders was.” Dat hij zelf een Mercedes AMG rijdt, heeft daar volgens de twintigvoudig international van die Mannschaft weinig mee te maken: “Dat is hoe het nú is.”

Gündogan speelde voor SV Hessler, Schalke 04, SSV Buer en VfL Bochum alvorens hij via FC Nürnberg en Borussia Dortmund in het Etihad Stadium terechtkwam. Bij het begin van zijn carrière, toen hij zeventien was, zag Gündogan de waarde van geld ook nog niet in, zo vertelt hij: “Ik ging nog naar school en verdiende opeens drieduizend euro. In de pauze joeg ik het er allemaal doorheen: chocolademelk, een croissantje of een reep voor iedereen. Ik had in mijn portemonnee opeens briefjes van tien zitten, terwijl anderen alleen muntjes hadden.”