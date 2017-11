Ancelotti passeerde plotseling vijf sterspelers: ‘Ze waren geshockeerd’

Na de 3-0 nederlaag van Bayern München tegen Paris Saint-Germain in de groepsfase van de Champions League werd Carlo Ancelotti de laan uitgestuurd bij der Rekordmeister. De Italiaanse oefenmeester verraste in Parijs met zijn opstelling en hield spelers als Arjen Robben, Mats Hummels, Franck Ribéry en Kingsley Coman op de bank.

Jérôme Boateng behoorde niet eens tot de wedstrijdselectie en de verdediger herinnert zich dat de gang van zaken in aanloop naar het duel met les Parisiens apart was. “We zaten met vijf spelers in een vergaderruimte en kregen anderhalf uur voor de wedstrijd plotseling te horen dat we niet zouden spelen, zonder uitleg. De spelers in kwestie waren geshockeerd”, zegt Boateng in gesprek met de Süddeutsche Zeitung.

Ancelotti zou bovendien door de spelers afgerekend zijn vanwege zijn trainingsregime, dat te licht zou zijn geweest. “Je kan nooit bewijzen dat mindere prestaties daarmee te maken hebben gehad. Maar we trainden wel op een andere manier dan we gewend waren. Als voetballer kan je aanvoelen of je honderd procent moet geven”, stelt de verdediger, die lange tijd geblesseerd was. “Dat was een donkere tijd. Toen ik weer mocht spelen, voelde ik me een andere Boateng. Het leek alsof ik een ander lichaam had.”