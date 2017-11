‘Als je goed genoeg bent, speel je ook als je negentien jaar oud bent’

Justin Hoogma verruilde Heracles Almelo afgelopen zomer voor TSG 1899 Hoffenheim. Aanvankelijk moest de negentienjarige verdediger het in de eerste fase van het seizoen vooral doen met wedstrijden in het tweede elftal, maar vorige week donderdag maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van Hoffe.

Hij speelde vervolgens direct negentig minuten in de wedstrijd tegen Istanbul Basaksehir (1-1) in de Europa League. “Ik had nog niet veel bij de wedstrijdselectie gezeten. Nu was er een blessuregeval op de afsluitende training. Ik was blij dat ik mocht spelen”, zegt Hoogma in gesprek met de NOS. Naar eigen zeggen wist hij dat hij bij Hoffenheim niet direct basisspeler zou zijn. “Als je goed genoeg bent, speel je ook als je negentien jaar oud bent.”

“Ik ben er met mijn volle verstand heengegaan, het is gewoon een veel hoger niveau. Dat is een heel groot verschil. Mijn doel was om een betere voetballer te worden en ik heb het idee dat ik in deze maanden al heel veel heb geleerd”, vervolgt de verdediger, die nu zijn eerste minuten voor Jong Oranje kan maken. “Dat zou mooi zijn, ja. Ik moet nog veel debuutjes maken.”

Vader Nico-Jan speelde ook jarenlang in Duitsland, voor Hamburger SV. “Ik heb daar heel vaak met hem over gesproken. Ik heb er ook nog even gewoond in die tijd. Ik weet hoe het voetbal hier leeft. Dat is geweldig. Die stadions, die zitten altijd vol. Echt super.”