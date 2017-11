FC Groningen ziet talent vertrekken: ‘Doodzonde, zagen echt perspectief’

FC Groningen troefde vorig jaar een aantal van naar verluidt achttien clubs af in de strijd om Hampus Finndell, maar de kans is groot dat de talentvolle Zweed nooit een wedstrijd zal spelen voor de Trots van het Noorden. Finndell is vanwege heimwee en de scheiding van zijn ouders teruggekeerd naar zijn geboorteland en komt waarschijnlijk niet meer terug naar Nederland.

“Hampus voelde zich al een tijdje niet happy en heeft een zware tijd achter de rug”, legt technisch manager Ron Jans uit aan het Dagblad van het Noorden. “Hij is terug naar huis en gaat op zoek naar een oplossing. Het is niet geheel uitgesloten dat hij terugkomt, maar dit seizoen in ieder geval niet. Wij vinden het doodzonde, want we zagen echt perspectief in hem.”

Finndell tekende vorig jaar een contract voor drie seizoenen in Groningen en Jans geeft aan dat de club die verbintenis niet gaat ontbinden. Als de aanvallende middenvelder elders aan de slag wil, zal er dus een afkoopsom op tafel moeten komen: “Als club hebben we de afgelopen twee jaar geïnvesteerd in Finndell, maar soms gaan persoonlijke afwegingen boven zakelijke. In principe zou hij volgens contract gewoon moeten spelen en trainen bij ons, maar wij hebben hem toestemming gegeven terug te keren.”