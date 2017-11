Van der Vaart moet verder kijken: ‘Het is klaar, we gaan zien wat er gebeurt’

Rafael van der Vaart verliet Real Betis in 2016 voor FC Midtjylland om in Denemarken weer meer aan spelen toe te komen, maar zijn periode in Herning is uitgelopen op een teleurstelling. De voormalig speler van onder meer Ajax, Hamburger SV, Real Madrid en Tottenham Hotspur slaagde er nooit in om zijn stempel te drukken op het spel van de Deense topclub en Van der Vaart kwam dit seizoen nog geen enkele keer in actie voor Midtjylland.

“Mijn contract loopt af aan het einde van het seizoen. Het is klaar, we gaan zien wat er gebeurt”, legt hij uit aan RTL. Het is echter nog niet zeker dat Van der Vaart helemaal uit Denemarken vertrekt: “In het voetbal kun je nooit iets met zekerheid zeggen, maar misschien blijft Estavana (Polman, partner van Van der Vaart en handbalster, red.) nog hier en dan zullen we hier blijven.” Terwijl zijn vriendin handbalt voor Esbjerg, kan het zijn dat Van der Vaart daar ook als voetballer terecht komt. Hij sprak namelijk al een aantal keer met Esbjerg fB-trainer John Lammers.

“Ted van Leeuwen (technisch directeur van Esbjerg, red.) is hier natuurlijk ook. Alleen zijn ze gedegradeerd.” Uitkomen op het tweede niveau is echter geen onoverkomelijk probleem voor de voormalig Oranje-international: “Ik zie het ook nog niet, maar je weet het nooit. Ik ben een liefhebber en heb ook wel eens gezegd ik ga zo voor Telstar voetballen. Stoppen kan ik altijd, maar zo lang het lichaam het toelaat wil ik gewoon lekker voetballen.”