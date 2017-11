‘Wat is dit nou weer voor vraag? Hier ga ik niet op antwoorden!’

Vanaf volgende week presenteert Voetbalzone in samenwerking met MyChannels een spiksplinternieuw seizoen van WAG's! In iedere aflevering pikt Justus de vriendin van een voetballer op en leren we de vrouw achter de speler kennen. Tijdens een ritje in de WAG's wagen vertellen ze over hun leven met een prof en beantwoorden ze een serie lastige vragen. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen verschijnt donderdag 16 november op Voetbalzone. Check in deze video alvast een aantal van de kandidates!