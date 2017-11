‘Als we bij Oranje langer samen spelen, worden we 40 procent beter’

Het Nederlands elftal moest het donderdagavond tegen Schotland doen zonder spelers als Vincent Janssen en Bas Dost, waardoor Dick Advocaat besloot zijn speelstijl om te gooien en met Ryan Babel in de punt van de aanval te starten. Babel, Memphis Depay en Quincy Promes wisselden veel van positie en de aanvaller van Besiktas denkt dat het experiment het herhalen waard is.

“Het was een zware pot. Schotland speelde heel verdedigend, in aanvallend opzicht stokte het daardoor bij ons. Toch zie ik veel potentie met de voorste linie zoals die nu samenspeelde”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. “En dan bedoel ik de combinatie van dit type-aanvallers bij elkaar. Naar mijn idee willen we in Nederland graag zien dat er bij teams altijd een groot, sterk aanspeelpunt in de punt van de aanval staat. Maar ik denk dat het ook anders kan.”

Babel zag dat Depay en Promes de kans kregen om schuin naar binnen te gaan als hij inzakte en het aanvallende trio was ook gevaarlijk op de counter: “Dergelijke patronen, die variatie, als je bij Oranje eens over een langere periode met elkaar zou kunnen spelen, dan kunnen we nog veertig procent beter worden. Dat geloof ik echt.”

De voormalige Ajacied maakte onlangs na zeven jaar afwezigheid zijn rentree bij het Nederlands elftal en startte daarna een aantal keer in de basis. Helemaal terug als volwaardig international voelt hij zich echter nog niet, ook omdat nog niet duidelijk is wie het stokje over gaat nemen van uittredend bondscoach Advocaat: “Meestal klinkt na het missen van een groot toernooi de roep om 'de bezem er doorheen te jagen'. Hup, 23 andere namen bij het nationale team. Ik wacht dus maar af wat er gaat gebeuren.”