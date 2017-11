Schotten niet overtuigd: ‘Nederland zit nu op hetzelfde niveau als wij’

Het Nederlands elftal won donderdagavond weliswaar dankzij een treffer van Memphis Depay met 0-1 op bezoek bij Schotland, maar Oranje slaagde er in Aberdeen niet in om indruk te maken. De Schotse pers was na afloop van de oefeninterland dan ook niet enthousiast over de prestaties van de equipe van Dick Advocaat.

“Het eens zo briljante Oranje bevindt zich nu in een diepe crisis en zit nu op hetzelfde niveau als waarop Schotland al twee decennia lang ronddoolt”, analyseert de BBC, dat spreekt van een ‘wandeltempo’. “De huidige ploeg is bijna een belediging voor de grote, maar verdwenen tradities van het Nederlandse voetbal.” The Scotsman was wel te spreken over de enige treffer van Nederland, die volgens de krant ‘herinneringen opriep aan betere tijden’.

“Nederland heeft twee keer op rij een eindtoernooi gemist en gaat door een diep dal. Dit wordt nog het best gesymboliseerd door de fans: normaal gesproken reizen duizenden Oranje achterna, nu waren het er hooguit honderd”, wordt er verder gesteld. The Herald Scotsman ziet dat Oranje ondanks de aanwezigheid van spelers als Virgil van Dijk, Daley Blind, Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay niet meer het niveau van vroeger haalt: “Het nipte verlies was net iets te veel van het goede voor het prima spelende Schotland.”