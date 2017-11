PSV al drie maanden in wachtkamer: ‘Belangrijk dat hij niet te lang wacht’

PSV heeft hoge verwachtingen van Armando Obispo en de achttienjarige aanvoerder van Jong PSV heeft daarom een aanbieding gekregen om zijn contract open te breken tot medio 2022. De verdediger kan naar verluidt echter ook op interesse uit het buitenland rekenen en heeft drie maanden na het voorstel van zijn club nog geen krabbel onder een nieuwe verbintenis gezet.

“Voor Armando is het, denk ik, belangrijk dat hij niet meer te lang wacht met zijn keuze”, legt technisch manager Marcel Brands de situatie uit in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Dat schept voor hem duidelijkheid richting de toekomst en hij kan zich daarna volledig op het voetbal kan richten. We hebben geen exacte termijn afgesproken waarbinnen er een antwoord moet komen. Daar ben ik nooit zo van.”

De stopper is bezig aan wat alweer zijn twaalfde seizoen is in de jeugdopleiding van PSV is en zaakwaarnemer Ali Dursun geeft aan dat Obispo niet pertinent afwijzend staat tegenover een nieuw contract: “Het overleg met PSV loopt en we hebben komende week een nieuwe afspraak. We gaan kijken of we er samen uit kunnen komen.” De jonge verdediger zou kunnen rekenen op interesse uit binnen- en buitenland, waarbij het Engelse Watford een van de gegadigden zou zijn.