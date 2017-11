‘Hij gaf mij vertrouwen, het was lastig te accepteren dat Blind weg moest’

Het Nederlands elftal speelde donderdagavond in Aberdeen op vriendschappelijke basis tegen Schotland, maar Jeffrey Bruma had eerder op de dag zijn wedstrijd al gespeeld. De verdediger van VfL Wolfsburg maakte in een gewonnen oefenduel met FC Twente na acht maanden blessureleed aan de knie zijn rentree voor die Wölfe en was blij dat hij weer op het veld stond.

Bruma moest thuis toekijken hoe Oranje er niet in slaagde om zich te plaatsen voor het WK van aankomende zomer: “Nu moet deze generatie vier jaar wachten op de volgende kans”, analyseert hij in gesprek met De Telegraaf. Bruma miste door zijn blessure ook de omwenteling van bondscoach Danny Blind naar Dick Advocaat en vindt het jammer dat eerstgenoemde zijn biezen moest pakken.

“Ik heb altijd een goede band gehad met de bondscoach. Hij gaf mij vertrouwen en is de bondscoach geweest die mij het meest heeft laten spelen. Het was best lastig om te accepteren dat hij weg moest.” Vanaf de zijlijn zag Bruma dat de concurrentie bij Oranje centraal achterin alleen maar groter geworden is. De weer net herstelde stopper richt zich echter eerst volledig op het heroveren van zijn basisplaats in Duitsland: “Er is een nieuwe trainer, dus ik zal me weer opnieuw moeten bewijzen.”