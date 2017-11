‘Die cultuur van ‘ik speel niet dus ik moet weg’ stoort mij echt’

Riechedly Bazoer en Jaïro Riedewald leken nog niet zo lang geleden uit te gaan groeien tot vaste waarden bij Ajax en het Nederlands elftal. De twee belandden onder Peter Bosz echter op de bank, waarna Bazoer in de winter naar VfL Wolfsburg vertrok en Riedewald afgelopen zomer naar het Crystal Palace van toenmalig trainer Frank de Boer transfereerde.

De twee zijn er in het buitenland echter nog niet in geslaagd om hun stempel te drukken en hoewel ze allebei al hun debuut hebben gemaakt voor het ‘grote’ Oranje, zit Bazoer nu bij de selectie van Jong Oranje en is Riedewald helemaal niet geselecteerd. Voormalig bondscoach van de Nederlandse beloften Cor Pot heeft dan ook zijn twijfels bij hun transfers: “Die cultuur van: ‘ik speel niet dus ik moet weg’, dat stoort mij echt. Juist van zo’n zware periode bij een club leer je”, begint hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Weerstand kweken. Omgaan met een situatie die je niet gewend bent. Hup, daar word je sterk van. Probeer je maar terug te knokken. Als je daarin slaagt, kom je uiteindelijk heel anders binnen bij een buitenlandse club.” Volgens de huidige bondscoach van Jong Oranje, Art Langeler, heeft het ook met een portie pech of geluk te maken: “Ik snap de onrust en het ongeduld wel. Maar een speler moet altijd de belangen afwegen.”

Pot denkt echter dat een stap naar het buitenland tegenwoordig vaak te vroeg komt: “Kijk, clubs kopen en kopen maar door. Als één van de twintig aankopen slaagt, heeft die club de investeringen er al uit. En als je niet die ene bent, heb je pech. Juist dáár moeten spelers en hun begeleiders eens over nadenken.”