Advocaat: ‘Hij was een paar keer onzeker, daar gaan we het nog over hebben’

Het Nederlands elftal won donderdagavond de oefeninterland tegen Schotland met 0-1, maar Oranje liet wel defensief een aantal keer een steekje vallen. Doelman Jasper Cillessen greep een paar keer halfslachtig in, zo moest ook bondscoach Dick Advocaat concluderen vanaf de bank.

“Onzeker. Er waren een paar momenten dat hij onzeker was”, beschrijft Advocaat zijn keeper na de wedstrijd voor de camera’s van FOX Sports. “Daar zullen we het met Frans Hoek (keeperstrainer, red.) over gaan hebben. Of dat consequenties heeft voor dinsdag? Nee, maar dat moet ik ook allemaal nog bekijken”, vertelt hij over de interland tegen Roemenië.

Cillessen zelf was na afloop blij dat de wedstrijd ondanks lastige omstandigheden toch werd gewonnen. Over zijn eigen spel was hij niet helemaal tevreden. De keeper van Barcelona leverde de bal in de tweede helft in bij David Turpel, maar zag tot zijn opluchting dat de Schot naliet om te scoren: “Dat zag er heel stom uit. Ik wilde het voetballend oplossen, maar dat moet je niet doen.”