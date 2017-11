Kroatië zet reuzenstap richting WK; discutabele penalty helpt Zwitserland

Kroatië kan de tickets voor het WK in Rusland na donderdagavond alvast bijna gaan boeken. De ploeg van onder meer Ivan Rakitic en Luka Modric was met 4-1 te sterk voor Griekenland en kan de klus zondag klaren. Zwitserland heeft naast de Kroaten de beste papieren om naar het WK te gaan: in Belfast werd er door een discutabele penalty met 0-1 gewonnen van Noord-Ierland.

Kroatië - Griekenland 4-1

Van een aftastende beginfase was absoluut geen sprake van de kant van de thuisploeg, want Kroatië had de bal er binnen twintig minuten al twee keer in liggen. Modric schoot na een klein kwartier spelen een penalty onberispelijk binnen, waarna Nikola Kalinic de voorsprong knap met de hak verdubbelde. Sokratis Papastathopoulos deed vervolgens met het hoofd iets terug voor de bezoekers, maar via Ivan Perisic was de marge drie minuten later alweer twee. Andrej Kramaric zette vlak na rust na dramatisch verdedigen aan Griekse kant de eindstand op 4-1.

Noord-Ierland ziet de WK-hoop vervliegen door een discutabele penalty tegen... 😕 Geplaatst door voetbalzone op donderdag 9 november 2017

Noord-Ierland - Zwitserland 0-1

Zwitserland liep door een nederlaag tegen Portugal in de laatste wedstrijd een direct ticket voor het WK mis en moet in de play-offs af zien te rekenen met Noord-Ierland. Daar kreeg de ploeg van Vladimir Petkovic in de Noord-Ierse hoofdstad via Xherdan Shaqiri en Haris Seferovic ook enkele aardige kansen toe, maar de uiteindelijke beslissende treffer verdiende geen schoonheidsprijs. Scheidsrechter Ovidiu Hategan wees nadat de bal van de rug van Corry Evans af caramboleerde naar de strafschopstip en Ricardo Rodríguez pakte het cadeautje dankbaar uit.