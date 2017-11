Depay bewijst topvorm en redt Oranje in dramatische wedstrijd

Het Nederlands elftal heeft zijn eerste duel na de teleurstellend verlopen WK-kwalificatiecampagne weten te winnen. Oranje speelde donderdagavond een draak van een wedstrijd in en tegen Schotland, maar wist het vriendschappelijke treffen door een doelpunt van Memphis Depay uiteindelijk toch naar zich toe te trekken: 0-1. Dinsdagavond wacht in Boekarest de laatste wedstrijd voor Dick Advocaat als bondscoach van Nederland tegen Roemenië.

Advocaat voerde in zijn voorlaatste wedstrijd als bondscoach geen al te drastische wijzigingen door in zijn basiself. Oranje trad aan met acht van de elf spelers die de WK-kwalificatiecampagne vorige maand besloten met een 2-0 zege op Zweden. Een spectaculair schouwspel leverde dat echter niet op in de eerste helft. Nederland maakte een bijzonder slordige en trage indruk in balbezit en ontsnapte in de openingsfase tot tweemaal toe aan een achterstand.

Nathan Aké voorkwam eerst met een uiterste krachtsinspanning dat een schot van James Forrest het doel kon bereiken, waarna Jasper Cillessen even later Matt Phillips met een redding van scoren afhield. De doelman redde acht minuten voor ook nog op een afstandsschot van Kieran Tierney, vlak voordat Memphis Depay Oranje tegen de verhoudingen in aan de leiding bracht. De linksbuiten van Olympique Lyon zette zelf een counter op en was uiteindelijk ook het eindstation van de aanval, na een goede voorzet van Ryan Babel: 0-1. Het betekende voor Depay het zesde doelpunt in zijn laatste vijf wedstrijden.

In de tweede helft werd het spel van Oranje er niet beter op. Babel zette eerst bijna met een verkeerde terugspeelpass een tegenstander vrij voor Cillessen en ook de keeper ging even later in de fout, door een pass van Virgil van Dijk op kolderieke wijze te verwerken. Tussendoor had Niall McGinn nog rakelings naast geschoten namens Schotland, dat steeds meer jacht maakte op de gelijkmaker en achttien minuten voor tijd de grootste kans in de wedstrijd krijg om de score te nivelleren.

Ryan Fraser werd aan de rechterkant van het veld bereikt met een lange pass, waarna hij voorbij Aké snelde en vanaf een meter of zestien vrij kon aanleggen voor een schot. De poging van de invaller ging echter rakelings naast het doel van Cillessen. Nederland stelde daar in de tweede helft nagenoeg niets tegenover, maar hield uiteindelijk stand en stapte zo toch nog met een overwinning van het veld af.