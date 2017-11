‘Ik vind het niet handig van Arjen Robben, gestopt is gestopt’

Arjen Robben nam nadat deelname aan het WK voor Nederland definitief uit zicht was verdwenen afscheid als international, maar de aanvaller van Bayern München kwam woensdag toch deels op die beslissing terug door te stellen dat hij, als hij topfit is en goed speelt, wellicht nog een EK mee kan maken. Kenneth Perez vindt het niet handig dat Robben op deze manier voor verwarring zorgt.

“Journalisten blijven hier natuurlijk in de toekomst op terugkomen: ‘Robben kan nog wel, Robben kan nog wel’. Als je stop zegt, dan zeg je stop. Dan moet je eigenlijk zeggen: ‘Ik ben niet meer beschikbaar’. Want nu zal er elke keer als er een kwalificatiewedstrijd wordt gespeeld, als er misschien wordt verloren, gezegd worden: ‘Zouden we Robben niet kunnen bellen’”, legt de Deen uit bij FOX Sports.

“Misschien wil hij dat, misschien wil hij nog steeds zo belangrijk gevonden worden. Maar ik vind het niet handig. Gedaan is gedaan, gestopt is gestopt”, sluit Perez af. Robben speelde in totaal 97 interlands, waar hij 37 keer tot scoren kwam. Ondanks zijn eerdere besluit om te stoppen als international, sloot hij woensdag een rentree niet bij voorbaat uit: “Zeg nooit nooit, absoluut niet.”