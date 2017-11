Turkije verliest eerste duel na dramatisch verlopen kwalificatiecampagne

De nationale ploeg van Turkije heeft zijn eerste wedstrijd na de dramatisch verlopen WK-kwalificatiecampagne niet weten te winnen. Het elftal van Mircea Lucescu moest donderdagavond in een vriendschappelijke wedstrijd het onderspit delven tegen Roemenië: 2-0.

Turkije eindigde zijn kwalificatiecampagne vorige maand met een nederlaag in eigen huis tegen IJsland (0-3) en een gelijkspel bij Finland (2-2) en slaagde er ook in Cluj-Napoca niet in te imponeren. Gheorghe Grozav was met twee doelpunten de grote man aan de kant van Roemenië, dat net als Turkije volgend jaar niet actief zal zijn op het WK in Rusland.

De aanvaller van Karabükspor nam op slag van rust de openingstreffer voor zijn rekening door te profiteren van slordig balverlies van Selçuk Inan en tekende halverwege de tweede helft ook voor het tweede doelpunt van de avond, door de bal in de verre hoek achter Harun Tekin te leggen. Turkije trad aan zonder enkele grote namen, maar bracht naast Inan ook onder anderen Oguzhan Özyakup, Hakan Calhanoglu en Cenk Tosun binnen de lijnen. Toch kon het team van Lucescu een nederlaag uiteindelijk niet afwenden.