Donderdag, 9 November 2017

Zidane wil vertrokken spits na één jaar terughalen

Liverpool is niet de eerste club in de Premier League die Jürgen Klopp een baan aanbood. De Duitser kon in 2015 naar een ‘andere historische Engelse club’, maar zag de speelstijl van de betreffende club niet zitten. (Soccer Laduma)

Galatasaray gaat in januari geen poging wagen om Kwadwo Asamoah op te halen bij Juventus. Volgens technisch directeur Cenk Ergün zorgt nieuwe regelgeving ervoor dat Cim Bom geen extra buitenlandse spelers aan kan trekken. (Habertürk)

Zinédine Zidane heeft al genoeg gezien van Mariano Díaz bij Olympique Lyon. De coach van Real Madrid heeft voorzitter Florentino Perez gevraagd om de spits aankomende zomer weer terug te halen. (El Confidencial) De coach van Real Madrid heeft voorzitter Florentino Perez gevraagd om de spits aankomende zomer weer terug te halen.

De zaakwaarnemer van Domenico Berardi stelt dat zijn cliënt in de toekomst graag weer met Eusebio Di Francesco wil werken. De trainer ruilde Sassuolo afgelopen zomer in voor AS Roma. (Rete Sport)

Crystal Palace wil Jack Wilshere in januari uit zijn sportieve lijden bij Arsenal verlossen. De middenvelder verscheen dit seizoen nog niet aan de aftrap in de Premier League. (The Telegraph)