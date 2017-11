‘We verliezen een deel van ons DNA, Guardiola heeft veel verdedigers verpest’

Verdedigers worden tegenwoordig ook vaak beoordeeld op hun voetballende kwaliteiten en Josep Guardiola is een van de grote uitdragers van de speelstijl waarbij defensieve spelers nadrukkelijk betrokken worden in het veldspel en in de opbouw. Giorgio Chiellini ziet hier de voordelen van in, al gelooft hij ook dat primaire taken van verdedigers nu soms verwaarloosd worden.

“Guardiolismo (zoals hij de tactiek van Guardiola noemt, red.) heeft veel Italiaanse verdedigers een beetje verpest. Verdedigers weten nu hoe ze de toon van de wedstrijd moeten bepalen en ze kunnen de bal overal kwijt, maar ze weten niet meer hoe ze een tegenstander moeten dekken”, legt Chiellini uit aan verslaggevers.

“Toen ik jong was, deden we veel oefeningen om te leren hoe je iemand moest dekken. Tegenwoordig dekken Italiaanse verdedigers, en ik kan het eigenlijk alleen over Italiaanse verdedigers hebben, buitenlandse spelers interesseren me minder, hun tegenstander niet bij voorzetten. Dat is erg jammer, want we verliezen een deel van ons DNA en de kwaliteiten die ervoor zorgen dat we konden uitblinken.”

Ondanks deze zorgen ziet Chiellini wel een aantal goede verdedigers rondlopen in Italië: “We hebben nu vooral spelers in de aanval nodig, al moet er ook iemand achterin doorbreken, aangezien het ons nooit zal lukken om Spanje’s tiki-taka te spelen, dat hoort niet bij onze filosofie. Hoe dan ook komen er wat spelers aan: Mattia Caldara, Daniele Rugani en Alessio Romagnoli moeten internationale ervaring opdoen, maar dat is normaal. Eerlijk gezegd hebben zij nu al meer wedstrijden gespeeld dan ik toen ik zo oud was.”