Advocaat: ‘Toen speelde hij tegen Neymar en consorten en deed het heel goed’

Dick Advocaat gaat zijn laatste twee interlands als bondscoach van het Nederlands elftal in en de oefenmeester heeft ervoor gekozen om donderdagavond tegen Schotland aan te treden met onder meer Timothy Fosu-Mensah op rechtsback en Ryan Babel in de spits. De beslissing om de door Manchester United aan Crystal Palace verhuurde verdediger in de basis te zetten kwam na overleg met Daley Blind.

“Voor Frankrijk sprak ik al met Daley over Fosu-Mensah. Fosu-Mensah was afgelopen zomer met Manchester United mee naar Amerika. Toen speelde hij tegen Neymar en consorten en dat deed hij heel goed”, legt Advocaat tegenover FOX Sports zijn keuze uit. “Hij is ook een van de spelers die op de rechtsbackpositie moet gaan doorbreken.”

Door de blessures van onder meer Vincent Janssen en Bas Dost krijgt Babel de kans om in het in de punt van de aanval te laten zien: “Ik wist dat hij bij Deportivo La Coruña ook als spits gespeeld heeft. Voorin hebben ze wel de vrijheid om van positie te wisselen”, sluit Advocaat af. Oranje trapt donderdagavond om 20.45 uur in Aberdeen af tegen de Schotten. De wedstrijd tegen Roemenië staat dinsdagavond in Boekarest op het programma.