Langeler countert: ‘De spelers zeggen ook: ‘Trainer, dit slaat nergens op’’

Woensdag kwamen er berichten naar buiten dat de spelers van Jong Oranje na interlands de gewoonte hebben om te gaan stappen, pizza’s laten inrukken of bezoekjes brengen aan de McDonald’s en FIFA-sessies live streamen op Facebook. Aanvoerder Jeremiah St. Juste vernam het nieuws met verbazing.

“Ik heb het gelezen, ja. Ik moet erom lachen. Volgens mij is er niks van waar. Ik keek er een beetje van op”, vertelt de verdediger van Feyenoord aan FOX Sports. Bondscoach Art Langeler zou met te zachte hand regeren bij Jong Oranje, maar volgens St. Juste is hier niets van waar: “Hij geeft ons verantwoordelijkheid, maar daarin is hij ook strikt. Absoluut. We trainen twee keer per dag en hebben een hartstikke strak schema, dus ik weet niet waar het vandaan komt.”

Ook Langeler kreeg de geruchten te horen: “Dat komt dan uit de hemel vallen, je weet dat er af en toe weleens wat kritiek kan komen”, legt de bondscoach, die vertelt dat er wat hem betreft geen kern van waarheid in het nieuws zit, uit. “Altijd vervelend als dingen naar buiten komen die niet kloppen. De spelers zeggen ook: ‘Trainer, maak je niet druk, dit slaat helemaal nergens op.”