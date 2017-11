‘Nadat er geen Nederlandse topclub kwam, kon ik me hier ontwikkelen’

Virgil van Dijk lijkt donderdagavond in de basis te beginnen als het Nederlands elftal het in vriendschappelijk verband opneemt tegen Schotland en voor de verdediger van Southampton wordt het hoe dan ook een bijzondere wedstrijd. Van Dijk ruilde FC Groningen in 2013 in voor de Schotse grootmacht Celtic, waar hij definitief doorbrak en een transfer naar de Premier League verdiende.

“Terug naar Schotland blijft heel speciaal voor me. In dit land heb ik me als voetballer bij Celtic echt goed kunnen ontwikkelen, nadat er daarvoor nooit een Nederlandse topclub voor me was gekomen. Dus met de kennis van nu was naar Schotland vertrekken het beste dat me kon overkomen”, blikt hij in gesprek met Voetbal International terug op zijn periode bij the Bhoys.

Van Dijk verliet Celtic in 2015 voor the Saints en was afgelopen zomer opnieuw dicht bij een stap omhoog. De stopper werd gedurende een aantal maanden in verband gebracht met een transfer naar de Engelse top, waarbij vooral Liverpool concreet was. Uiteindelijk kwam het echter niet van een vertrek en Van Dijk hecht dan ook geen extra waarde aan de wedstrijd tussen Southampton en Liverpool van volgende week zaterdag: “Voor mij niets meer dan een mooie pot. De realiteit is dat ik gewoon speler ben van Southampton en alles geef voor deze club.”