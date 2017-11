Verbeek verliest ook tweede duel: ‘Je hoopt kleine veranderingen te zien’

Gertjan Verbeek verloor afgelopen weekend tijdens zijn debuut als hoofdcoach van FC Twente van PSV en donderdag liep ook het tweede duel onder leiding van de opvolger van René Hake uit in een nederlaag. Ondanks het 2-1 oefenverlies tegen VfL Wolfsburg, zag Verbeek echter al wel een aantal positieve punten aan het spel van zijn ploeg.

“Je hoopt vandaag een aantal kleine veranderingen terug te zien over hoe ik denk over voetbal. In de eerste helft zag je dat het bij de jongens die zondag ook speelden meer is blijven hangen, dan bij het elftal in de tweede helft. Dat was meer onsamenhangend, toen vielen ook de goals”, analyseert Verbeek, die het duel een leerzame oefenwedstrijd tegen een goede tegenstander noemde, op de officiële website van zijn club.

Verbeek stelt dat het nu vooral belangrijk is om vertrouwen op de bouwen. De trainer is niet ontevreden over de gedrevenheid en vastberadenheid die zijn ploeg liet zien tegen die Wölfe en hoopt aankomende week wat meer automatismen erin te kunnen slijpen: “Het moet stabieler worden, vaste afspraken, zodat iedereen weet waar hij zich aan moet houden. De linkerhand moet weten wat de rechterhand doet.”