‘Scout Man United reist af naar IJsland; duel werd gespeeld in Qatar’

Een scout van Manchester United kreeg de opdracht om het oefenduel tussen IJsland en Tsjechië te bekijken, aldus het IJslandse Fotbolti. De vertegenwoordiger van The Red Devils regelde succesvol een ticket bij de IJslandse voetbalbond, maar toen de beste man aankwam in Reykjavik, besefte hij dat hij op het verkeerde adres was.

De wedstrijd tussen de twee Europese landen, die eindigde in een 1-2 overwinning voor de Tsjechen, werd namelijk gespeeld in Doha, bijna negenduizend kilometer van de IJslandse hoofdstad vandaan. De scout kreeg een ticket van de IJslandse voetbalbond, maar hij had niet goed gekeken waar het duel plaatsvond. Volgens de IJslandse website was hij verbaasd toen hij bij het nationale stadion in Reykjavik aankwam.

"Hij ontdekte tot zijn verbazing dat er niemand aanwezig was en dat de lichtmasten uit waren", zo luidt de tekst. De scout is via Denemarken naar IJsland gevlogen en kwam dus van een koude kermis thuis. Hij besloot te bellen naar de IJslandse voetbalbond en toen werd hem gemeld dat de wedstrijd aan de andere kant van de wereld zich voltrok.