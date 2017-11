Braziliaanse fan steekt zichzelf in brand na verliesbeurt van favoriete club

Woensdagavond heeft een Braziliaanse fan van Sport Clube do Recife zichzelf in de fik gestoken nadat zijn favoriete club in eigen stadion verloor van Botafogo. De thuisploeg verloor van de bezoekers met 1-2, waarna de man, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt, zichzelf in brand stak, zo melden media uit Brazilië.

De man werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht, zo wordt gemeld in een statement van de Militaire Politie (MP), die het slachtoffer naar het ziekenhuis heeft begeleid. Marcos Barreto, directeur van het brandwondencentrum van het ziekenhuis, heeft aangegeven dat het lichaam van het slachtoffer vijftien procent beschadigd is. De brandwonden in zijn hand en gezicht zijn tweedegraads.

Naar verluidt was de man compleet overrompeld door de tegenvallende uitslag van de wedstrijd. Daarna deed hij een zelfmoordpoging, maar de MP was op tijd om hem naar het ziekenhuis te begeleiden. Sport stond na twintig minuten al met twee goals achter. Door de nederlaag is de club in de degradatiezone van de Braziliaanse competitie beland.