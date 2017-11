‘Die blessure is een van de dingen die me heeft gemaakt tot hoe ik nu ben’

Als tienertalent leek er voor Quenten Martinus een gouden toekomst in het verschiet te liggen. De vleugelaanvaller speelde in de A1 van sc Heerenveen en doorliep verschillende jeugdelftallen van Oranje. Een zware knieblessure vormde echter een forse streep door de rekening voor Martinus, die maar liefst twee jaar aan de kant stond.

“Die blessure is een van de dingen die me heeft gemaakt tot hoe ik nu ben”, zegt Martinus, tegenwoordig spelend voor het Japanse Yokohama F. Marinos, in gesprek met Voetbalzone. “Ik heb in de jeugd ook een EK gemist. Ik speelde alles in de jeugdelftallen, alles in de basis. Uiteindelijk werd ik in een oefenwedstrijd geschopt, mijn enkel werd geraakt. Ik kijk normaal gesproken niet terug met teleurstelling. Maar dat EK, ik was toen zeventien, was wel even hard voor mij. Het heeft me zeker gevormd.”

“Daardoor zie ik het allemaal wel anders in. Ik zie het leven anders in dan veel mensen. Het leven kan heel mooi zijn, ondanks wat er allemaal gebeurt. Ondanks dat ik het EK niet heb meegemaakt. Ondanks dat ik twee jaar geblesseerd was”, vervolgt de aanvaller, die via Sparta Rotterdam, Ferencvaros, FC Emmen en FC Botosani in Japan terechtkwam. “Ik heb veel keuzes moeten maken in mijn carrière en niet altijd de goede, maar ik denk dat dit een van mijn beste periodes is.”