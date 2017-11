Acht duels schorsing na ‘buitensporige’ opmerking over ontbrekend oog

Kevin O'Hara is door de Schotse voetbalbond voor acht wedstrijden geschorst wegens het belachelijk maken van tegenstander Dean Shiels. De spits van Falkirk ging in het duel met Dunfermline zijn boekje te buiten door kwetsende opmerkingen te maken over het feit dat Shiels zijn rechteroog mist.

Op 7 oktober stonden de kemphanen tegenover elkaar en toen heeft O'Hara 'buitensporig wangedrag' vertoond door te verwijzen naar de aandoening van Shiels. De middenvelder annex aanvaller is in 2006 geopereerd aan zijn oog, die zeer beschadigd was sinds een ongelukkig incident in zijn jeugd. Falkirk zegt in een statement dat de club de redenen voor de sanctie graag op papier wil hebben.

Shiels werd na een overtreding met rood van het veld gestuurd, waarna niet alleen O'Hara maar ook ploeggenoot Joe McKee verhaal gingen halen. Laatstgenoemde speler hoort volgende week welke straf hij krijgt. Allan Johnston, manager van Dunfermline, nam het na het duel op voor zijn pupil: "Ik ben van mening dat er misschien wel enkele walgelijke opmerkingen richting Dean zijn gemaakt."