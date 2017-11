Poeier Oosterwijk helpt Twente niet langs Wolfsburg; rentree Bruma

FC Twente heeft op bezoek bij VfL Wolfsburg een nederlaag moeten incasseren. De mannen van Gertjan Verbeek hadden het zwaar tegen de Bundesliga-club, die Jeffrey Bruma na acht maanden blessureleed weer kon verwelkomen. In de tweede helft viel er het meest te beleven bij het oefenduel en uiteindelijk was het de thuisploeg die de zege binnenharkte: 2-1.

Wolfsburg, met onder anderen Bruma dus in de basis, was in het eerste bedrijf de bovenliggende partij, maar Jorn Brondeel hield zijn doel enkele keren knap schoon. De belangrijkste redding in de eerste 45 minuten maakte de doelman vlak voor het rustsignaal: Mario Gómez liep alleen af op de sluitpost, maar de ervaren spits kon Brondeel niet passeren.

In de tweede helft schoot Victor Osimhen de thuisploeg snel naar de verdiende voorsprong, maar Jari Oosterwijk bracht zijn ploeg met een prachtig afstandsschot op gelijke hoogte. Wolfsburg bleef echter druk uitoefenen op de Eredivisionist en dat leidde twintig minuten voor tijd tot de 2-1 van Robin Knoche. Daarna zocht Twente naar de gelijkmaker, maar hield Wolfsburg eenvoudig stand.