Ajax komt ook in geheim oefenduel met Telstar niet tot zege

Ajax is er niet in geslaagd om te winnen van Telstar. De huidige nummer twee van de Eredivisie speelde donderdagmiddag in een geheime oefenwedstrijd op De Toekomst met 1-1 gelijk tegen de nummer vier van de Jupiler League. Er was dus ook geen publiek aanwezig bij het vriendschappelijke treffen.

Ajax moest het stellen zonder de internationals, maar kon wel beschikken over onder anderen Nick Viergever, Daley Sinkgraven, David Neres, Klaas-Jan Huntelaar, Siem de Jong, Benjamin van Leer, Mateo Cassierra en Luis Orejuela. Ook Daley Sinkgraven stond in de basis; de linkspoot is hersteld van een knieblessure.

Siem de Jong scoorde vanaf elf meter en namens Telstar kwam Donny van Iperen op het scorebord terecht. Het door Marcel Keizer getrainde Ajax hervat de competitie na de interlandperiode met een uitwedstrijd tegen NAC Breda en heeft acht punten minder dan koploper PSV.