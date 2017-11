Guardado mist PSV: ‘Dat zal ik mijn hele leven blijven doen’

Andrés Guardado maakte in juli de overstap naar Real Betis, dat naar verluidt 2,3 miljoen euro aan PSV betaalde. De middenvelder heeft het goed naar zijn zin in Andalusië, maar zegt zijn ex-werkgever uit Eindhoven wel te missen.

“Ik mis hen, natuurlijk. Ze hebben me erg goed behandeld. Het was een geweldige ploeg en we zijn twee keer kampioen geworden. Ik zal ze de rest van mijn leven blijven missen, maar dat betekent niet dat ik niet wil zijn waar ik nu ben”, aldus de 31-jarige Guardado, die voor drie jaar bij Real Betis tekende, in een interview met EFE.

“Het zou respectloos zijn naar Real Betis als ik zou zeggen dat ik hier niet wil zijn”, vervolgt de linkspoot. “Betis heeft mij met open armen ontvangen. Ik ben hier goed begonnen en heb de juiste beslissing genomen. Ik ben nog altijd blij met mijn besluit, het was het beste voor mijn carrière.” Guardado speelde tot dusverre elf wedstrijden voor los Béticos.

De 138-voudig international van Mexico scoorde nog niet voor zijn huidige werkgever, maar gaf al wel zes assists. In dienst van PSV kwam hij in drie seizoenen tot 4 treffers en 22 assists in 102 officiële wedstrijden. Guardado kwam ook nog uit voor Valencia, Bayer Leverkusen, Deportivo la Coruña en Atlas Guadalajara.