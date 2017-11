Strapatsen ex-cultheld Real en Everton onthuld: ‘Een paintballgeweer!’

Thomas Gravesen heeft een mooie voetbalcarrière achter de rug, met dienstverbanden bij onder meer Celtic, Real Madrid en Everton. Onder andere bij laatstgenoemde club werd de oud-middenvelder een cultheld, mede door zijn karakter en zijn typerende manier van voetballen. Voormalig teamgenoot James McFadden kan zich de avonturen met Gravesen nog goed herinneren.

"Tommy Gravesen was ongelooflijk. Hij had geen filter. Hij was angstaanjagend en krankzinnig. Hij was gewoon anders. Hij was iemand in de groep… Hoe zal ik het zeggen…? Je probeerde hem te ontlopen. Hij was altijd hyper. Een-op-een was hij prima, in een groep een nachtmerrie. Hij had ook dit vreemde, gekke accent", aldus McFadden op het YouTube-kanaal van Open Goal.

"Op een dag bracht hij ook gewoon vuurwerk met zich mee. De fysiotherapeut van Everton was een van de fitste ooit, hij was al in de vijftig. Hij was bezig met de geblesseerde spelers toen Tommy tevoorschijn kwam en een gigantische 'raket' op hem afvuurde. Ook bracht hij een keer een paintballgeweer mee... Een paintballgeweer! Hij ging gewoon naar mensen schieten."