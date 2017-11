‘Hij benaderde mij in een hotel met een koffer met 60.000 euro erin’

John Obi Mikel maakte in het verleden bij het WK Onder-17 grote indruk namens Nigeria en grootmachten als Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Chelsea en Manchester United aasden nadien op de middenvelder. De jongeling, die uiteindelijk een voorcontract zou tekenen bij United maar tóch koos voor Chelsea, vertelt dat hem destijds veel geld werd aangeboden.

"Er waren heel veel zaakwaarnemers die me alles beloofden", aldus Mikel in gesprek met the Sun. "Een zaakwaarnemer benaderde mij in een hotel met een koffer vol geld. Ik kan me niet herinneren welke club hij vertegenwoordigde, maar ik herinner me de koffer heel erg goed. Het zat volgepropt met 60.000 euro aan geld. Hij bood me dat, op voorwaarde dat ik een contract zou tekenen."

"Hij zei: 'Teken hier maar en dan krijg je nog meer.' Ik wilde bijna tekenen, ik had nog nooit zoveel geld gezien, maar ik vertelde dit aan een persoon van de Nigeriaanse bond, die de zaken voor mij regelde. Hij zei dat ik het moest negeren en beloofde dat ik bij de beste club terecht zou komen. Op een gegeven moment zei hij: 'Je gaat naar Manchester United. Ze willen je morgen al daar hebben.' Mijn vader was zo blij, maar mijn moeder huilde, omdat ik op jonge leeftijd al naar het buitenland ging."