‘United troeft Real af en haalt ’nieuwe Di María‘ uit Portugal weg’

Manchester United heeft onder meer Real Madrid afgetroefd in de strijd om Umaro Embaló. De zestienjarige aanvaller uit Guinee-Bissau, die zich in 2014 had aangesloten bij Benfica, gaat volgens onder andere het Portugese Record verkassen naar the Red Devils. Beide clubs hebben na veel overleg een akkoord bereikt, zo klinkt het.

Bij Benfica maakte Embaló snel naam en werd hij gezien als de nieuwe Ángel Dí María. Naar verluidt is het toptalent overgehaald door José Mourinho en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes. Hoeveel United betaalt, is onbekend, maar de club bood afgelopen zomer nog ruim vier miljoen euro. The Sun stelt dat Real voor tien miljoen euro de jongeling wilde strikken, maar dat hij desondanks dus naar United vertrekt.

Embaló maakt als jeugdinternational van Portugal indruk: in achttien interlands namens Portugal Onder-17 heeft hij vijftien keer het net gevonden. In de jeugd van Benfica is de spits dit seizoen in twaalf duels tot vijf goals gekomen. Embaló heeft Di María als grote voorbeeld en net als de Argentijnse aanvaller van Paris Saint-Germain is het talent linksbenig, terwijl hij het liefst aan de rechterkant speelt.