Ramos beschuldigt Ronaldo van ‘opportunisme’: ‘We missen niemand’

Real Madrid is dit seizoen nog niet op dreef en de club staat in LaLiga reeds acht punten achter op koploper Barcelona. Cristiano Ronaldo heeft aangegeven dat de selectie van de Koninklijke met het vertrek van Pepe, Álvaro Morata en James Rodríguez kwalitatief minder is geworden, maar Sergio Ramos kan zich totaal niet vinden in de woorden van de Portugees.

"Dat ben ik niet met hem eens, dat is een opportunistische mening. Niemand dacht dat toen we de Spaanse Supercup wonnen”, zegt de verdediger van Real bij Cadena Ser. "We missen niemand, we hebben alles gewonnen met de spelers die er nu ook zijn. De selectie is veranderd, maar sommige spelers leveren iets terwijl andere spelers dan weer wat anders leveren."

Ramos gaat ook in op de doelpuntendroogte van Ronaldo dit seizoen: "Ik ken hem al heel lang en ken zijn ambities. Ik weet hoe zuur hij kan zijn als hij zo, zonder goals, huiswaarts keert. Dat is misschien niet de beste manier, maar hij kan zich dat permitteren. Het maakt me niet uit wie er scoort, al loopt Keylor Navas het veld in en scoort… Maar het klopt dat Ronaldo een andere rol heeft en andere doelen heeft, zoals de Ballon d'Or."

"Maar hij geeft ontzettend veel en daarin kunnen wij nooit teleurgesteld zijn", vervolgt de Spaans international, die nog gelooft dat Real Barcelona kan inhalen: "We hebben punten verloren, maar het is nog een lange weg. We moeten voor het doel iets meer geluk hebben. Het is geen fysiek probleem, ook al hebben we blessures gehad. Het gebrek aan goals kan niet toegeschreven worden aan één speler."