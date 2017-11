Man United houdt rekening met sensationele stap

Juventus is net als Manchester United, Manchester City en AS Roma gecharmeerd van José Giménez. Atlético Madrid is echter van plan de verdediger een nieuwe deal aan te bieden met een ontsnappingsclausule van 65 miljoen euro. (Tuttosport)

Bayern München mengt zich in de strijd om Mauro Icardi. De Duitse topclub, die in de aanvaller van Internazionale de ideale vervanger ziet van Robert Lewandowski, heeft concurrentie van onder meer Arsenal en Chelsea. (Don Balón)