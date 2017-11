Veertienjarige schrijft geschiedenis: ‘Ik kan hier een boek over schrijven’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Ianis Stoica, de jongste doelpuntenmaker ooit voor FCSB, het voormalige Steaua Boekarest.

Door Martijn Slot

Op 25 oktober speelt FCSB de wedstrijd in de achtste finale van de Roemeense beker tegen Sanatatea Cluj. Bij een stand van 0-5 in het voordeel van FCSB besluit trainer Viorel Tanase na een uur spelen te wisselen. Hij haalt Catalin Golofca naar de kant en in zijn plaats komt Ianis Stoica. De wedstrijd is al lang gespeeld en het is derhalve een ideale mogelijkheid om jeugdig talent de kans te geven. Met zijn veertien jaar, tien maanden en dertien dagen wordt Stoica de jongste ooit in de hoofdmacht van FCSB, maar het verhaal wordt nog mooier.

Zeven minuten voor tijd scoort Sanatatea Cluj de eretreffer, maar daarmee is de eindstand nog niet bereikt. In de tweede minuut van de blessuretijd besluit FCSB nog een keer aan te vallen en de bal komt voor de voeten van Willian. De Braziliaan besluit de bal niet zelf te schieten, maar geeft de bal af aan zijn medespeler met rugnummer draagt. Voor een leeg doel tikt Stoica binnen en het jongensboek is compleet. De middenvelder is nu niet alleen de jongste speler ooit voor FCSB, hij is tevens de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de 26-voudig landskampioen van Roemenië.

Daarmee is er voor Stoica een droom uitgekomen, zo vertelde hij op de website van de UEFA: “Ik wist sinds zondag dat ik bij de ploeg zou zitten voor deze wedstrijd. Toen de trainer me vertelde om een warming-up te doen, werden mijn benen slap. Het is een droom, ongelooflijk. Ik zou hier een boek over kunnen schrijven. Ik voetbal sinds mijn achtste en mijn leven staat volledig in het teken van sport. Soms train ik twee keer per dag. Het is de droom van alle spelers om te spelen voor FCSB en mijn vader legde me uit hoe moeilijk het is om het shirt te dragen. Zelfs tijdens de training is het moeilijk om het shirt te dragen. Op veertienjarige leeftijd is dit fantastisch!”

Ianis Stoica heeft het talent niet van een vreemde; zijn vader Pompiliu was ook profvoetballer. De linkervleugelverdediger begon zijn carrière bij Gloria Buzau en speelde vervolgens voor nog zes ploegen, om in 2012 met acht interlands voor Roemenië (één doelpunt) een punt achter zijn loopbaan te zetten. In die periode speelde Pompiliu Stoica ook vier seizoenen voor FCSB, waarmee hij twee keer kampioen werd. Ianis treedt nu dus in de voetsporen van zijn vader, maar als voetballer zijn ze verschillende types. Zo is Stoica junior op zijn veertiende met zijn 1.83 meter dertien centimeter langer dan zijn vader en er zijn nog meer verschillen. “Ik denk dat ik technischer ben dan mijn vader, maar hij was sterker en sneller", aldus de rechtermiddenvelder.

Ianis ziet op 8 december 2002 het levenslicht in Boekarest. De middenvelder gaat in de junioren voetballen bij Petrolul, maar dan besluit het gezin Stoica naar Duitsland te verhuizen. Na een periode in Duitsland gewoond te hebben keert het gezin toch weer terug naar Roemenië en krijgt Ianis de kans om bij FCSB te gaan spelen. Het is een club die in het verleden veel talent heeft voortgebracht. De bekendste protegé is Dan Petrescu: de rechtervleugelverdediger maakte in 1985 zijn opwachting in het eerste elftal om vervolgens in 1991 naar Foggia te vertrekken. Tussen 1995 en 2000 maakte de 95-voudig Roemeens international furore bij Chelsea.

Ook de in Nederland bekende George Ogararu en Mihai Nesu genoten hun opleiding bij de club. Ogararu verruilde in 2006 FCSB voor Ajax, waar hij vier seizoenen zou spelen. In 2008 nam FC Utrecht Nesu over van de Roemenen. De linksback was een vaste waarde in het elftal van de Utrechters, totdat hij op een training een nekwervel brak in duel met Alje Schut en er plots een einde aan zijn carrière kwam. Maar FCSB is vooral de ploeg van Gheorghe Hagi. De middenvelder kwam in 1987 bij de club en boekte er grote successen. Zo werd de club onder zijn leiding drie seizoenen achter elkaar kampioen en bereikte het in 1989 de finale van de Europa Cup 1, waarin AC Milan, met Frank Rijkaard, Ruud Gullit en Marco van Basten, met 4-0 te sterk bleek.

Het is niet te voorspellen of Stoica in de voetsporen gaat treden van ‘De Maradona van de Karpaten’, maar een mooiere carrière dan zijn vader lijkt er wel in te zitten. “Ik kan zeggen dat Ianis meer talent heeft dan zijn vader, hij heeft een veel betere techniek en ik hoop een dat hij een toekomstige eerste elftalspeler wordt”, vertelde trainer Viorel Tanase na Stoica’s debuut. Vader Pompiliu was zeer blij voor zijn zoon dat hij zijn opwachting mocht maken in de hoofdmacht van de club, zei hij in gesprek met GSP.ro: “Ik kan zeggen dat hij me trots maakte. Zijn en ons werk met hem hebben succes gebracht, maar ik heb hem ook direct verteld dat het hier pas begint.”

Ten opzichte van zijn vader heeft de middenvelder een aantal extra kwaliteiten, zo erkent Stoica sr.: “Hij heeft zeer goede motorische vaardigheden, maar ik hoef ze niet te ontmaskeren. Het zou het beste zijn voor de mensen bij de club om dat te zeggen, ik ben als ouder misschien subjectief.” Stiekem wordt er door Pompiliu Stoica al gedacht aan soortgelijke carrière van clubicoon Hagi: “Allereerst wil ik dat hij hier in onze competitie blijft spelen. Nadat hij hier overtuigd heeft, zullen we wel zien waar het schip strandt. Maar Barcelona is een droom.”

Voorlopig is voetballen voor de Catalaanse grootmacht niets meer dan een droombeeld voor Stoica, want hij heeft zich nog te bewijzen bij zijn huidige werkgever. Sinds 25 oktober speelde FCSB namelijk drie wedstrijden, maar Ianis Stoica maakte geen deel uit van de selectie en dus is het nog wachten op zijn tweede optreden in de hoofdmacht van de ploeg. Mogelijk volgt een nieuwe kans op 29 november als Poli Timisoara de volgende tegenstander is de beker. Nieuwe records zullen er dan alleen niet volgen, of het moet het record zijn van de jongste speler die in zijn eerste twee wedstrijden voor FCSB het net heeft weten te vinden.

Naam: Ianis Stoica

Geboortedatum: 8 december 2002

Club: FCSB

Positie: rechtermiddenvelder

Sterke punten: techniek, motoriek, scorend vermogen