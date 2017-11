Arsenal-duo onder vuur: ‘Ik zou hen de deur wijzen’

Mesut Özil en Alexis Sánchez waren in het verleden erg belangrijk voor Arsenal, maar de twee spelers kunnen vandaag de dag niet meer imponeren bij the Gunners. De Duitser en de Chileen lopen volgend jaar zomer uit hun contract en volgens Ray Wilkins en Lee Dixon, respectievelijk oud-middenvelder en oud-verdediger van onder meer de nationale ploeg van Engeland, moet Arsenal afscheid van het duo nemen.

"Ik zou hen de deur wijzen. Als je niet wilt spelen, ga dan", aldus Dixon, geciteerd door de Daily Mail. "Als een speler ergens niet wil zijn, dan word je vanzelf uit de club en uit de kleedkamer verdreven. Spelers, zaakwaarnemers en clubs doen helaas mee aan het manipulatieve spelletje."

Volgens de oud-voetballer van onder meer Arsenal moeten spelers eerlijker zijn in de voetballerij: "Spelers moeten duidelijk maken of ze ergens wel of niet willen zijn. De fans kunnen dat sowieso wel aflezen aan de prestaties van de spelers op het veld." Wilkins richt zijn kritiek vooral op Özil: "Hij is geen geweldige speler, dus waarom moet hij rugnummer tien dragen?"

"Waarom krijgt Jack Wilshere dat niet? Ik vind dat het woord 'geweldig' te vaak wordt gebruikt. Ik ben van mening dat hij nooit een geweldige speler is geweest. Hij speelt wekelijks in de Premier League en is zeker een goede speler. Hij was een fantastische speler, maar hij is zeker geen geweldige speler", besluit Wilkins zijn verhaal over de Duitser bij talkSPORT.