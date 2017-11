‘Ajax brengt miljoenenbod uit op begeerde Argentijn’

Ajax heeft een bod van vier miljoen euro uitgebracht op Lisandro Magallán, zo meldt El Intransigente. Magallán is een 24-jarige centrale verdediger die sinds de zomer van 2012 voor Boca Juniors en eerder uitkwam voor onder meer Gimnasia.

De belangstelling van Ajax was al even bekend, want eind oktober meldde TNT Sports al dat de nummer twee van de Eredivisie vier miljoen had geboden, maar De Telegraaf ontkende later dat er een bod was uitgebracht. Wel bevestigde het dagblad de Amsterdamse interesse in de voormalig Argentijns jeugdinternational. Nu lijkt er dus alsnog een concreet voorstel naar Buenos Aires te zijn gestuurd.

Ajax is niet de enige club die belangstelling heeft voor Magallán, want ook UANL Tigres en América uit Mexico volgen de verrichtingen van de verdediger. Als opvolger van Magallán denkt Boca Juniors aan de Paraguayaan Gustavo Gómez van AC Milan. Dat heeft trainer Guillermo Barros Schelotto al laten weten.

Magallán maakte in augustus 2010 zijn profdebuut en maakte in de zomer van 2012 de overstap van Gimnasia naar Boca. Laatstgenoemde club betaalde 1,4 miljoen dollar voor tachtig procent van de eigendomsrechten van de stopper. Hij stond toen ook in de belangstelling van Manchester City, maar opteerde dus voor een binnenlandse transfer.