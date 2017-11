Emotionele oproep Shearer krijgt navolging: ‘Het moet geen killer game worden’

Steve Bruce volgt het voorbeeld van Alan Shearer en gaat zich laten onderzoeken voor dementie. De oud-spits van onder meer Newcastle United schreef in een column dat autoriteiten de gevolgen van het koppen van de bal negeren en stelde dat voetballers zich moeten laten onderzoeken. Bruce, voormalig verdediger, zegt geïnspireerd te zijn door de woorden van Shearer.

"Gelukkig heb ik nooit een van die oude, zware ballen hoeven koppen. Maar ik kreeg wel vaak hoofdwonden na het koppen. En nu ik er zo over nadenk, moet ik mezelf zeker laten onderzoeken. Er moet nog veel bewezen worden op dit vlak. Terwijl wij managers wel wel worden onderzocht op bijvoorbeeld bloeddruk of hartslag, wordt dat niet gedaan voor dementie", aldus de manager van Aston Villa, geciteerd door the Sun.

Shearer schreef in zijn column voor de Britse boulevardkrant, naar aanleiding van een documentaire over dementie, dat (voetbal)autoriteiten onvoldoende weten over de gevolgen van het stelselmatig koppen van een bal: "De autoriteiten zijn overduidelijk niet bereid om antwoorden te zoeken. Ze hebben het onder het tapijt geschoven. Het is een zwaar spelletje, een geweldig spelletje, maar we moeten ervoor zorgen dat het geen killer game wordt."