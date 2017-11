‘Ik kan me voorstellen dat clubs interesse gaan tonen’

Het is nog onduidelijk of Mitchell van der Gaag ook volgend seizoen voor de groep staat van Excelsior. De 45-jarige trainer heeft een aflopend contract en gaat ‘binnenkort’ met algemeen directeur Ferry de Haan om de tafel.

De bestuurder geeft in gesprek met Voetbal International aan ‘tevreden’ te zijn met Van der Gaag en dat hij ook achter de coach blijft staan als er een paar wedstrijden achter elkaar verloren worden. “Twee dingen zullen belangrijk zijn bij zijn keuze: hoe zit het met zijn eigen ambities en hoe kijkt hij er privé tegenaan”, klinkt het.

“Een gezin in Lissabon en hier werken is niet niks. Daar zal hij eerst zelf antwoord op moeten geven. Daarnaast kan ik me voorstellen dat er clubs interesse gaan tonen in hem. Het toekomstperspectief bij ons zal ook een rol spelen”, aldus De Haan.

Van der Gaag is sinds vorig jaar zomer de trainer van Excelsior; daarvooor werkte hij bij FC Eindhoven, Ermis Aradippou, Belenenses en Marítimo. Van de 48 wedstrijden die hij van Excelsior coachte, gingen er 15 gewonnen en 21 verloren. De Kralingers eindigden vorig seizoen met 37 punten op de twaalfde plaats en staan momenteel zevende.