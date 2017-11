‘Gefrustreerde’ Guidetti aast op transfer: ‘Dit is onhoudbaar’

John Guidetti is na zijn tijd bij Feyenoord, en enkele omzwervingen, in 2015 terechtgekomen bij Celta de Vigo. De Zweedse spits speelde de afgelopen jaren regelmatig voor de LaLiga-club, maar dit seizoen komt de 25-jarige aanvaller weinig aan spelen toe. In aanloop naar de play-offs tegen Italië om een WK-ticket heeft Guidetti zijn ongenoegen geuit over zijn 'onhoudbare' situatie bij Celta de Vigo.

Guidetti moet het na zijn blessure vooral doen met invalbeurten bij de Spaanse club en over die rol is hij zeer ontevreden: "Het is duidelijk geen goede situatie. Ik ben er niet blij mee. Het is iets wat moet worden opgelost. Ik begin eronder te lijden", zegt de spits tegenover verschillende Zweedse media. "We zien wel wat er gebeurt. Maar zoals het nu gaat, is het onhoudbaar."

De Zweed heeft dit seizoen alleen bij het duel met Eibar (1-2 winst) vanaf de aftrap mogen voetballen. "Ik speelde een goede wedstrijd en maakte de beslissende goal. Maar daarna heb ik niet veel gespeeld en dat is erg frustrerend. Ik heb twee goede jaren gehad bij Celta, waarin ik me goed voelde en veel speelde. Maar ik wil nu gewoon meer spelen."

In gesprek met La Gazzetta dello Sport blikt Guidetti vooruit op het treffen met Italië: "Natuurlijk is Italië favoriet, maar wij hebben een groep met Frankrijk en Nederland overleefd", aldus de ex-Feyenoorder. "We hebben vertrouwen. Op het EK hebben we met tien man en pas in de laatste minuten van Italië verloren. Het is ook een speciale wedstrijd voor me, aangezien ik Italiaanse roots heb."