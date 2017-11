Ödegaard: ‘Dat betekent niet dat ik in januari al terugkeer naar Madrid’

Martin Ödegaard streek vorig seizoen neer in Friesland en na een moeizaam eerste half jaar, heeft hij zijn draai bij sc Heerenveen gevonden en mag hij met recht een van de smaakmakers van de Eredivisie genoemd worden. De Noorse middenvelder anne aanvaller wordt gehuurd van Real Madrid, de club die zijn verrichtingen op de voet volgt en hem volgend jaar terug verwacht.

Ödegaard werd onder grote belangstelling gepresenteerd bij Heerenveen en de verwachtingen waren hoog. Toch gaf de achttienjarige huurling in zijn eerste halve seizoen in Friesland niet thuis en zat hij vaker op de bank dan hem lief was. Dit seizoen is het anders en is hij een vaste waarde in de ploeg van trainer Jurgen Streppel. Zijn goede prestaties in de Eredivisie leverde hem een oproep voor de nationale ploeg op. “Ook Real Madrid is erg tevreden over mijn ontwikkeling”, zegt hij tegenover Dagbladet. “Zij vinden dat ik het heel goed doe en dat is natuurlijk positief. Dat betekent niet dat ik in januari al terugkeer naar Madrid. Ik maak het seizoen af bij Heerenveen en keer in juni terug naar Real.”

Het is niet waarschijnlijk dat Real Madrid hem volgend seizoen gaat inzetten als speler voor het eerste elftal. Een nieuwe verhuurperiode ligt voor de hand en Valencia werd in de Spaanse kranten al genoemd als tijdelijk onderkomen. “Na mijn terugkeer zullen we bekijken wat de volgende stap is. Ik denk dat ik nog een paar jaar nodig heb om mijn potentieel er helemaal uit te laten komen. Ik heb nog een lange carrière voor me liggen. Dat vergeten mensen wel eens, omdat ik al zo jong prof geworden ben.”