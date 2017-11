Messi zet deur open voor volgende werkgever

(The Sun)

Veel Premier League-clubs azen op Nabil Fekir. De aanvaller van Olympique Lyon geeft aan een avontuur in de hoogste Engelse divisie te ambiëren. (The Sun)

Real Madrid wil in januari zaken doen met Borussia Dortmund en Christian Pulisic en Julian Weigl overnemen. Daar tegenover staat het vertrek van Lucas Vázquez en Marcos Llorente uit de Spaanse hoofdstad. (Diverse Spaanse media)

Het is een wens van de Argentijn om voor de club te spelen, die hij op jonge leeftijd verliet voor Barcelona.

Chelsea gaat in januari zich flink roeren op de transfermarkt. De club van manager Antonio Conte wil graag big-name striker halen, maar ook Ross Barkley van Everton staat op het lijstje. (Daily Mirror)