‘Abramovich wil 566 miljoen aan Chinees geld pompen in Chelsea’

Roman Abramovich heeft volgens the Sun ambitieuze plannen met Chelsea. De Britse boulevardkrant meldt dat de Russische eigenaar van the Blues van plan is om ongeveer 566 miljoen euro binnen te halen middels een deal met kapitaalkrachtige Chinese zakenmensen. Abramovich en de Chinezen hebben al enkele keren met elkaar gesproken.

De 51-jarige Rus wil zijn aandelen in zijn geliefde club niet verkopen, maar aast op een deal met rijke Chinezen, met wie hij goede contacten heeft. Abrahmovic is van plan met het grote geld een nieuw stadion te bouwen op de plek waar nu Stamford Bridge zich nog bevindt. Volgens the Sun heeft de gemeenteraad van Londen al toestemming gegeven voor het project.

Abramovich moet echter geld van buitenaf ontvangen om de plannen te realiseren. Stamford Bridge, met een capaciteit van ruim 42.000 toeschouwers te klein voor Chelsea, wordt tegen de vlakte gegooid en moet plaatsmaken voor een nieuw stadion dat plaats biedt aan 60.000 fans. Naar verluidt hoopt Chelsea met ingang van het seizoen 2021/22 het nieuwe onderkomen te kunnen betrekken.