‘Ik houd de deur voor Neymar open als hij naar Real wil komen’

Neymar maakte afgelopen zomer een sensationele transfer van 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain, maar geruchten doen de ronde dat de Braziliaan, die naar verluidt ontevreden is met de huidige gang van zaken bij de Franse topclub, in de toekomst naar Real Madrid gaat verkassen. Sergio Ramos ziet de komst van Neymar bij de Koninklijke wel zitten.

Neymar wordt volgens verschillende Spaanse media bij Real gezien als een interessante optie, waarbij hij wordt omschreven als de mogelijke opvolger van Cristiano Ronaldo. Dat Neymar ongelukkig zou zijn onder zijn huidige trainer Unai Emery bij PSG is ook Ramos niet ontgaan. Gevraagd naar de Braziliaan, antwoordt de verdediger: "Ik wil graag de besten om me heen hebben en Neymar is overduidelijk een van hen."

"Wellicht was het gemakkelijker voor hem om naar PSG te gaan in plaats van Real Madrid", vervolgt de mandekker in gesprek met Cadena Ser. "Dat zijn persoonlijke beslissingen. Je weet nooit wat er kan gebeuren in de voetballerij. Ik houd de deur open voor hem als hij naar Real wil komen. Ik heb ook een goede relatie met hem", besluit de aanvoerder van de Spaanse grootmacht.