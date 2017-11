Advocaat brak met Schotse traditie: ‘Dick vond dat onzin, hij schafte dat af’

Dick Advocaat is met het Nederlands elftal voor even terug in Schotland, het land waar hij in 1998 aan de slag ging als manager van Rangers FC. Arthur Numan was de eerste aankoop van Advocaat en bewaart goede herinneringen aan zijn tijd in Glasgow. "Dick heeft in zijn periode bij de Rangers veel veranderd. Hij zorgde ervoor dat de club nog volwassener werd en Europees ging meetellen", vertelt Numan.

Advocaat won in zijn eerste seizoen direct de landstitel, beker en League Cup. “En we speelden goed voetbal. Dat herinneren de mensen zich nog goed en daar bewaren ze goede herinneringen aan”, aldus Numan tegenover de NOS. De oud-international weet nog goed hoe Advocaat in Glasgow brak met tradities. "Het was altijd een gewoonte dat de selectie van Rangers voor een training in pak en met stropdas naar de club kwam, maar dat vond Dick onzin. Hij schafte dat af. Dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen, maar daar had hij geen boodschap aan."

Numan, 45 interlands voor Oranje, vertelt dat er geen mobiele telefoons in de kleedkamer gebruikt mochten worden. “De mobiele telefoons waren toen in opkomst en Dick had er een hekel aan als er in de kleedkamer werd gebeld. Ik was een keer na een training als eerste in de kleedkamer en mijn telefoon ging over. Na enig aarzelen nam ik toch op. Vervolgens hoorde ik Advocaat aan de andere kant van de lijn zeggen 'dat wordt 250 euro betalen, Numan'. Zo was Dick”, aldus Numan met een lach. "Ik kon er toen uiteraard ook om lachen, al moest ik wel betalen! Maar de inhoud van de boetepot ging altijd naar een goed doel, dus ik kon ermee leven.”