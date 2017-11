Daley Blind: ‘Ik vind dat mijn vader onrecht is aangedaan’

Danny Blind werd door de KNVB op straat gezet na tegenvallende resultaten in de WK-kwalificatie. Het ontslag van zijn vader viel Oranje-international Daley Blind zwaar. De linksbenige verdediger annex middenvelder van Manchester United wil graag zijn kant van het verhaal vertellen, maar wil er met oog op de wedstrijden van het Nederlands elftal nu nog niet al te veel over kwijt.

Blind vindt het niet makkelijk om in de media over het ontslag van zijn vader te praten. “Het ontslag van mijn vader zorgt ook voor een andere dimensie”, zegt hij in gesprek met De Telegraaf. Blind houdt zich het liefst op de vlakte. “Ik wil me daar liever niet over uitlaten. Misschien is het later een goed moment om daar samen met mijn vader eens uitgebreid over te spreken. Nu wilde ik de vragen daarover één keer vermijden.”

Toch houdt de ex-Ajacied zich niet helemaal stil. “Ik vind dat mijn vader onrecht is aangedaan. Maar laat ik het zo zeggen: je weet dat het bondscoachschap een fantastische baan is, maar dat je kritiek krijgt als het niet loopt. Hij is niet op de ideale manier ingestapt (na het ontslag van Guus Hiddink, red.). Dat was niet zo gepland”, aldus Blind. “Het liep mede door de vele blessures niet, maar we speelden ook niet goed. Laten we kritisch blijven.”