Depay: ‘Ik ben nog lang niet zo ver, maar het is wel mijn doel’

Memphis Depay verdiende in 2015 een transfer van PSV naar Manchester United. In Engeland kwam hij niet uit de verf en na anderhalf jaar werd hij verkocht aan Olympique Lyon. In Frankrijk bloeit de 23-jarige aanvaller dit seizoen op en is hij met zijn doelpunten en assists een van de belangrijkste spelers van Lyon. Die lijn hoopt hij door te trekken in het Nederlands elftal.

Depay stond aan het begin van dit jaar voor een belangrijke keuze, toen hij Manchester United ging verlaten. Hij liet uitzoeken welk team het beste bij zijn kwaliteiten zou passen. Olympique Lyon bleek een ‘perfect match’. “En als ik zie hoe we nu soms voetballen, kan ik daar echt van genieten’’, zegt Depay in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik heb nooit getwijfeld aan wat ik kan, maar het is lekker als het er ook echt uit komt. Zaak wordt nu om dat elke week te laten zien. Om elke wedstrijd top te zijn. Pas dan ben je een absolute topspeler.”

Sinds een paar jaar loopt de Ligue 1 over van kwaliteit, mede door de financiële stootkracht van clubs als Paris Saint-Germain, AS Monaco en Olympique Marseille. “Het is geen kinderachtige competitie, nee”, aldus Depay. “Veel mensen weten dat volgens mij nog niet zo, maar het is heel zwaar. Een perfecte competitie om me te ontwikkelen, om uiteindelijk de top te halen.”

Met elf assists en zes doelpunten beleeft Depay vooralsnog een topseizoen. “Mijn rendement is altijd één van mijn kwaliteiten geweest”, klinkt het. Dat hij nu ook regelmatig het net weet te vinden, doet hem goed. “Daar kan ik op terugvallen en dat heb ik altijd wel gehad, ook in mijn laatste jaar bij PSV. Zaak is om dat te koppelen aan goed spel - en dat lukt de laatste maanden ook steeds beter. Maar het is tegelijk een prettige gedachte dat ik ook in een mindere wedstrijd beslissend kan zijn.”

Depay hoopt ook beslissend te zijn voor Oranje. “Ik wil heel graag belangrijk zijn voor het Nederlands elftal. Maar om iets te bereiken, moet ik wel op het veld staan. Ik moet eerst zorgen dat ik altijd speel”, aldus Depay, die zichzelf nog niet durft te vergelijken met Arjen Robben. “Robben heeft ongelooflijk veel bereikt in zijn carrière. Ik ben nog lang niet zo ver, maar het is wel mijn doel. Mijn droom. Daar ga ik heel hard voor werken.”